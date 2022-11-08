Происшествия

В Пензенской области огонь уничтожил дом и информационный щит

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Во вторник, 8 ноября, с разрывом в несколько часов в Пензенской области произошло два пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Первый сигнал поступил на пульт дежурного в 2:32: в селе Пашково Земетчинского района горит деревянный дом.

На борьбу с огнем прибыли 7 человек на трех спецавтомобилях. Дом площадью 200 кв. м полностью сгорел, люди не пострадали.

В 6:23 пришло сообщение о пожаре на улице Калинина в Пензе. На место ЧП прибыли 6 человек личного состава, привлекалась одна единица техники.

«Сгорело полностью информационное табло площадью 12 кв. м», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Судя по фотографиям пылающей конструкции, размещенным в соцсети «ВКонтакте», на табло, установленном на пересечении улиц Калинина и Окружной, демонстрировались цены на бензин. Комментаторы не преминули пошутить на эту тему.

«Цены настолько высокие, что табло плавится», «Цены просто огонь!», «Успей заправиться по горящим ценам», - обыграли они тему.

Ранее стало известно, что с 4 по 7 ноября в регионе произошел 21 пожар. Погибли два человека - жители Кузнецкого и Сердобского районов.

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Источник — фото № 1 предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области, № 2 и 3 - vk.com/penza_live
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