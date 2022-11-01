В Пензе 17-летний подросток попал под колеса иномарки

01.11.2022 | 17:00

Во вторник, 1 ноября, в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

Фото с места событий появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлен юноша, лежащий рядом с пешеходным переходом на проезжей части, и стоящие над ним два человека. Чуть дальше - автомобиль с распахнутой дверью.

«Сшибли парня. Ул. Октябрьская. Лежал без сознания», - написал автор.

Подробности происшествия порталу «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 14:45 у дома № 3 на улице Октябрьской женщина 1997 года рождения, управлявшая автомобилем Hyundai, совершила наезд на молодого человека 2005 года рождения.

Медики осмотрели подростка на месте аварии и отпустили. По факту наезда на пешехода проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.