Пензячка с улицы Одесской погибла при падении с 9-го этажа

Вечером в субботу, 29 октября, на улице Одесской в Пензе произошла трагедия. С балкона квартиры на девятом этаже новостройки выпала молодая женщина.
Сообщение о случившемся появилось в социальных сетях и Telegram. Пензенцы указали, что девушка скончалась около девяти часов вечера.
«Сначала была очень громкая музыка, потом крик... И потом уже видели с балкона своего тело накрытое на пандусе», - рассказали очевидцы в комментариях во «ВКонтакте».
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», погибшая проживала в этой квартире.
«По факту смерти жительницы Пензы 1993 года рождения проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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