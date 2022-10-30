Пензячка с улицы Одесской погибла при падении с 9-го этажа

30.10.2022 | 11:14

Вечером в субботу, 29 октября, на улице Одесской в Пензе произошла трагедия. С балкона квартиры на девятом этаже новостройки выпала молодая женщина.

Сообщение о случившемся появилось в социальных сетях и Telegram. Пензенцы указали, что девушка скончалась около девяти часов вечера.

«Сначала была очень громкая музыка, потом крик... И потом уже видели с балкона своего тело накрытое на пандусе», - рассказали очевидцы в комментариях во «ВКонтакте».

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», погибшая проживала в этой квартире.

«По факту смерти жительницы Пензы 1993 года рождения проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.