В ночном ДТП на окраине Пензы погибла 37-летняя женщина

Поздно вечером в понедельник, 24 октября, на окраине Пензы произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, в 23:50 у дома № 7 на улице Ижевской (микрорайон Кривозерье) 37-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Грантой», слетела в кювет и врезалась в дерево.
Автолюбительница скончалась на месте от полученных травм, проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Тело женщины зажало в салоне. Сообщение об этом поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Сотрудники прибыли на место ДТП и с помощью гидравлического инструмента деблокировали его, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.
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