В ночном ДТП на окраине Пензы погибла 37-летняя женщина

25.10.2022 | 14:37

Поздно вечером в понедельник, 24 октября, на окраине Пензы произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 23:50 у дома № 7 на улице Ижевской (микрорайон Кривозерье) 37-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Грантой», слетела в кювет и врезалась в дерево.

Автолюбительница скончалась на месте от полученных травм, проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Тело женщины зажало в салоне. Сообщение об этом поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Сотрудники прибыли на место ДТП и с помощью гидравлического инструмента деблокировали его, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.