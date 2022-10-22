В Пензенской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали люди

22.10.2022 | 11:48

Утром в субботу, 22 октября, в Вадинском районе случилось ДТП с участием рейсового автобуса.

На 13-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино автобус MAN, ехавший из Москвы в город Белинский, наехал на стоявший на проезжей части УАЗ. Машину отбросило на встречную полосу, и она столкнулась с «Газелью».

В ДТП пострадали несколько человек, трое из них госпитализированы в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

На место аварии выезжал прокурор Вадинского района Денис Долгов.

«По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.