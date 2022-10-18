В Пензенской области сгорел фургон с оборудованием

18.10.2022 | 08:30

В понедельник, 17 октября, в Городищенском районе произошел пожар. В селе Нижняя Елюзань сгорел изотермический фургон с оборудованием для шиномонтажа, стоявший на улице Куйбышева.

«Сообщение о пожаре в ЕДДС (единую дежурно-диспетчерскую службу) поступило в 16:05. Возгорание было ликвидировано силами 25-й ПСЧ (пожарно-спасательной части) и МКУ «Служба спасения», - сообщили в соцсетях.

В результате случившегося никто из людей не пострадал.

Что стало причиной пожара, выяснят сотрудники отдела надзорной деятельности.

17 октября пожар полыхал на улице Суворова в Пензе. Возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил комнату на площади 6 кв. м. Сотрудники МЧС спасли двух человек с верхних этажей, выведя их из зоны сильного задымления, и потушили пламя.