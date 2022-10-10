В Пензе с балкона дома сняли поссорившихся мужчину и женщину

10.10.2022 | 18:16

В понедельник, 10 октября, в Пензе, на улице 65-летия Победы, с балкона на пятом этаже сняли двух человек.

«А что там за людей с балкона снимали, подогнав пожарную лестницу с машинами МЧС и полиции?Первым эвакуировали мужчину, а потом женщину. Пожара не было», - поинтересовался один из пользователей в соцсети.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что хозяин квартиры и его гостья поссорились. В процессе конфликта девушка стала кричать, чем привлекла внимание соседей, которые вызвали правоохранителей.

Однако открыть входную дверь не удалось ни полицейским, ни тем, кто находился внутри квартиры. Потребовалась помощь спасателей.

Сигнал последним поступил в 9:36, они подъехали к дому, приставили к балкону автолестницу и сняли мужчину и женщину, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.