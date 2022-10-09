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Происшествия

Из-за пожара на улице Минской в Пензе эвакуировали 15 человек

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Вечером в субботу, 8 октября, в доме № 14 на улице Минской в Пензе произошел пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 18:05.

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на 5-м этаже. На ликвидацию пламени отправились 13 человек на трех спецавтомобилях.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, выгорела комната и частично коридор на площади 30 кв. м. Пожарные спасли 67-летнюю хозяйку жилища, эвакуировали из подъезда 15 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Специалисты назвали предварительную причину возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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