Из-за пожара на улице Минской в Пензе эвакуировали 15 человек

Вечером в субботу, 8 октября, в доме № 14 на улице Минской в Пензе произошел пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 18:05.
Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на 5-м этаже. На ликвидацию пламени отправились 13 человек на трех спецавтомобилях.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, выгорела комната и частично коридор на площади 30 кв. м. Пожарные спасли 67-летнюю хозяйку жилища, эвакуировали из подъезда 15 человек.
Погибших и пострадавших нет.
Специалисты назвали предварительную причину возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.
По факту случившегося проводится проверка.
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