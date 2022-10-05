Житель Никольска ремонтировал машину и сбил девушку

05.10.2022 | 09:43

В Пензенской области разбираются в обстоятельствах инцидента, в результате которого пострадала девушка.

«Установлено, что в обеденное время житель Никольска 1982 года рождения ремонтировал автомобиль около своего дома. У автотранспорта был поднят капот и включена коробка передач», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина повернул ключ зажигания, машина тронулась и наехала на девушку 2004 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали. Было возбуждено дело о причинении здоровью тяжкого вреда по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Мужчина дал признательные показания, транспортное средство у него изъяли.

«В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - уточнили в УМВД.

Если вина гражданина будет доказана, ему грозит до шести месяцев ареста.