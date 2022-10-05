В Пензе пенсионерка скончалась после наезда автобуса

05.10.2022 | 16:00

В Пензе на улице Белинского водитель автобуса MAN NL202 сбил человека. Авария произошла около дома № 10 во вторник, 4 октября, около 14:25.

Подробности ДТП рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Автобусом управлял 34-летний мужчина. Под колесами транспортного средства оказалась 83-летняя пенсионерка.

Женщина получила травмы, и медики госпитализировали ее. Позже пострадавшая скончалась от полученных повреждений.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.