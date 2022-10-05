Кузнечане проводили в последний путь погибшего на Украине земляка

05.10.2022 | 15:36

В Кузнецке простились с лейтенантом Алексеем Мясниковым, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине.

Глава администрации Сергей Златогорский от лица жителей города выразил искренние слова сочувствия родным и близким Алексея.

Отпевание состоялось в субботу, 1 октября, в храме Казанской иконы Божией Матери.

Алексея похоронили на Центральном кладбище города Кузнецка с воинскими почестями.

«Лейтенант Алексей Мясников за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно представлен к высокой государственной награде - ордену Мужества», - сообщили в пресс-службе Кузнецкой епархии.