На улице Калинина водитель врезался в машины на парковке

В понедельник, 26 сентября, на парковке у дома № 9 на улице Калинина в Пензе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Сообщения о нем появились в чате водителей Пензы мессенджера Viber.
Очевидцы рассказали, что около 13:00 водитель на скорости влетел на стоянку. Три припаркованных автомобиля оказались повреждены.
«Еще одна битая на остановке стоит», - добавил пользователь.
Участница чата поделилась снимками последствий аварии. Под удар попали Audi, Kia, Volkswagen. Рядом с иномарками стоит отечественный ВАЗ с разбитой передней частью.
«Уводили одного нетрезвого очень. Из «пятнашки» вроде. А уж как именно он так подбил…» - прокомментировала кадры сделавшая их женщина.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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