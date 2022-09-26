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Происшествия

На улице Калинина водитель врезался в машины на парковке

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В понедельник, 26 сентября, на парковке у дома № 9 на улице Калинина в Пензе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Сообщения о нем появились в чате водителей Пензы мессенджера Viber.

Очевидцы рассказали, что около 13:00 водитель на скорости влетел на стоянку. Три припаркованных автомобиля оказались повреждены.

«Еще одна битая на остановке стоит», - добавил пользователь.

Участница чата поделилась снимками последствий аварии. Под удар попали Audi, Kia, Volkswagen. Рядом с иномарками стоит отечественный ВАЗ с разбитой передней частью.

«Уводили одного нетрезвого очень. Из «пятнашки» вроде. А уж как именно он так подбил…» - прокомментировала кадры сделавшая их женщина.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

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Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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