В Пензе две девочки оказались посреди Суры в лодке без весел

19.09.2022 | 11:10

В Пензе очевидцы позвонили в экстренную службу с сообщением о двух детях, плывших по течению Суры в лодке без весел.

Их горожане наблюдали около 16:50 17 сентября. По словам пензенцев, в опасности находились две девочки подросткового возраста.

Сотрудники регионального пожарно-спасательного центра откликнулись на вызов и поспешили на помощь школьницам, организовав поиски, но немного не успели.

«Лодка обнаружена у берега без пассажиров. По сообщению очевидцев, дети самостоятельно покинули ее и скрылись», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».