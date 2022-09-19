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Происшествия

В Пензе две девочки оказались посреди Суры в лодке без весел

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В Пензе очевидцы позвонили в экстренную службу с сообщением о двух детях, плывших по течению Суры в лодке без весел.

Их горожане наблюдали около 16:50 17 сентября. По словам пензенцев, в опасности находились две девочки подросткового возраста.

Сотрудники регионального пожарно-спасательного центра откликнулись на вызов и поспешили на помощь школьницам, организовав поиски, но немного не успели.

«Лодка обнаружена у берега без пассажиров. По сообщению очевидцев, дети самостоятельно покинули ее и скрылись», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

водяному сообщили?

Гость||

Это опять водятлы виноваты. Носятся как сумасшедшие. А мамаши девочек вообще не виноваты, их там совсем не было. Ну или еще как вариант - учитель виноват.

Гость||

Шустренько спасатели едут

Гость||

Шустренько спасатели едут

_______

Так пока они в ногабол поиграли,помолились...

Гость||

Посреди Суры, не посреди Волги, ничего страшного!


Имя: Гость
Комментарий:

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