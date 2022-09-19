Прекращены поиски пропавшего жителя села Студенка

19.09.2022 | 13:20

В Пензенской области окончен розыск 60-летнего жителя села Студенка Пачелмского района. О местонахождении мужчины не было информации с 3 сентября.

Ориентировку на сельчанина 9-го числа распространили волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что пропавший плохо слышит.

В понедельник, 19 сентября, на странице «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что поиски прекращены.

«Найден, погиб», - говорится в сообщении.

Подробностей о смерти мужчины на данный момент нет.