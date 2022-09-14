Происшествия

В Пензе из-за пожара в общежитии колледжа эвакуировали 30 человек

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Утром в среду, 14 сентября, в общежитии Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса на улице Аустрина, 39, случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 7:20.

Возгорание произошло в одной из комнат, расположенной на четвертом этаже. Площадь, пройденная огнем, составила 20 кв. м.

Из здания общежития эвакуировали 30 человек. Никто не пострадал.

«К тушению привлекалось 53 человека личного состава, 11 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалистам предстоит установить причину и все обстоятельства случившегося.

Фото № 1 ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото № 2, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Пожар от трения случился?

Гость||

Мужчины стоят- видео снимают, а девушка тушит пожар!

Кошмар!

Гость||

Ага. Девушка тушит, а парни стоят. Ну это нормально сейчас. Сейчас парни как девушки одеваются и ведут себя.

Гость||

Гость писал(a):

Мужчины стоят- видео снимают, а девушка тушит пожар!
лучше пусть она тушит раз уж умеет, а не безрукий мужчина просто потому что он мужчина

Гость||

Она не умеет,а просто накосячила,плойку свою не отключила наверное.

Гость||

Парадокс какой то.Кого ни возьми,причём любого пола,большинству руки сидеть мешают,а самооценка завышена до нельзя(за редким исключением).


Имя: Гость
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