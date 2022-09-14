В Пензе из-за пожара в общежитии колледжа эвакуировали 30 человек

14.09.2022 | 09:25

Утром в среду, 14 сентября, в общежитии Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса на улице Аустрина, 39, случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 7:20.

Возгорание произошло в одной из комнат, расположенной на четвертом этаже. Площадь, пройденная огнем, составила 20 кв. м.

Из здания общежития эвакуировали 30 человек. Никто не пострадал.

«К тушению привлекалось 53 человека личного состава, 11 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалистам предстоит установить причину и все обстоятельства случившегося.

Фото № 1 ГУ МЧС России по Пензенской области.