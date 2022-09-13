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Происшествия

В Кузнецком районе при пожаре погиб пенсионер

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В ночь на вторник, 13 сентября, в Кузнецком районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 00:54.

В селе Поселки сгорел кирпичный садовый домик площадью 60 кв. м и деревянная надворная постройка площадью 20 кв. м.

На место выехали 14 пожарных на 5 спецавтомобилях. Во время тушения огня они обнаружили тело мужчины 1948 года рождения.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области просит всех граждан соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отопительными и электронагревательными приборами. Берегите свою жизнь и имущество от огня!» - обратились к населению специалисты.

Ранее жителей региона предупреждали: «В одну сеть нельзя подключать приборы большой мощности одновременно, так как в электрической сети происходят короткое замыкание, перегрузка, большие переходные сопротивления».

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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