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Происшествия

В аварии на проспекте Строителей пострадал молодой мужчина

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В ГИБДД прокомментировали аварию с участием пешехода, случившуюся утром в понедельник, 5 сентября, на проспекте Строителей в Пензе.

Предварительно установлено, что в 7:00 напротив дома № 134 (в районе ТЦ «Космос-Сити») 59-летний водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1998 года рождения.

От столкновения разбилось лобовое стекло машины. Пешеход получил травмы, до приезда скорой он лежал на газоне.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего. После оказания помощи он был отпущен, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото № 2 vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну что помогли заборчики?

Гость||

Да там пора пост дпс круглосуточный поставить, сколько же там науршений! Идешь на зеленый со стороны кагау по второму переходу, что ближе к остановке, там водители вообще не считают, что зеленый для пешеходов, редко кто уступит в первые секунды, едут напролом по ногам. Пешеходки частенько там по главному, что ближе к кагау, на красный бегут, стриги штрафы - делай план только так.

Гость||

Гость писал(a):

стриги штрафы - делай план только так.
В Пензе ГАИ нет

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе ГАИ нет
Штрафы драть с пешеходок в тихих переулках, где машина раз в полчаса, они очень даже есть, причем снимают последние копейки с карточки. Это вам не баб выглядывать у космоса. У космоса 6 полос на перекрестке, там должна быть машина круглосуточная с дядечкой регулировщиком.


Имя: Гость
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