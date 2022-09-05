В аварии на проспекте Строителей пострадал молодой мужчина

05.09.2022 | 13:04

В ГИБДД прокомментировали аварию с участием пешехода, случившуюся утром в понедельник, 5 сентября, на проспекте Строителей в Пензе.

Предварительно установлено, что в 7:00 напротив дома № 134 (в районе ТЦ «Космос-Сити») 59-летний водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1998 года рождения.

От столкновения разбилось лобовое стекло машины. Пешеход получил травмы, до приезда скорой он лежал на газоне.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего. После оказания помощи он был отпущен, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.