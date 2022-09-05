Лобовое стекло разбито: в Пензе водитель Audi сбил пешехода

05.09.2022 | 08:12

Утром в понедельник, 5 сентября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии один из очевидцев ее последствий сообщил в соцсети «ВКонтакте»: «Дальнее Арбеково, «КаГау», «Космос Сити». Время 7:15», - отметил автор поста.

На фотографии с места ДТП видно, что водитель автомобиля Audi сбил человека неподалеку от пешеходного перехода.

Лобовое стекло машины разбито, левыми колесами она стоит на газоне; пострадавший лежит на спине на траве.

Информация о происшествии уточняется. В его обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.