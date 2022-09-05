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Происшествия

Лобовое стекло разбито: в Пензе водитель Audi сбил пешехода

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Утром в понедельник, 5 сентября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии один из очевидцев ее последствий сообщил в соцсети «ВКонтакте»: «Дальнее Арбеково, «КаГау», «Космос Сити». Время 7:15», - отметил автор поста.

На фотографии с места ДТП видно, что водитель автомобиля Audi сбил человека неподалеку от пешеходного перехода.

Лобовое стекло машины разбито, левыми колесами она стоит на газоне; пострадавший лежит на спине на траве.

Информация о происшествии уточняется. В его обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну сейчас то что? Ни снега, ни дождя...и наверное не знание ППД..

Гость||

Гость писал(a):

Ну сейчас то что? Ни снега, ни дождя...и наверное не знание ППД..
Пешеходы поголовно не знают и не соблюдают ПДД. Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

Гость||

зачем гоняют дураки

Гость||

На фото дедусь отчитывает лежащего: чего разлёгся,симулянт!

Гость||

Уже и заборы вдоль дорог везде стоят, и все равно пешеходы оказываются на проезжей части вне зоны пешеходного перехода

Гость||

Водятел?

Гость||

Гость писал(a):

Уже и заборы вдоль дорог везде стоят, и все равно
Откуда ты знаешь, может он вдоль дороги шел


Имя: Гость
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