Лобовое стекло разбито: в Пензе водитель Audi сбил пешехода

Утром в понедельник, 5 сентября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Об аварии один из очевидцев ее последствий сообщил в соцсети «ВКонтакте»: «Дальнее Арбеково, «КаГау», «Космос Сити». Время 7:15», - отметил автор поста.
На фотографии с места ДТП видно, что водитель автомобиля Audi сбил человека неподалеку от пешеходного перехода.
Лобовое стекло машины разбито, левыми колесами она стоит на газоне; пострадавший лежит на спине на траве.
Информация о происшествии уточняется. В его обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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Ну сейчас то что? Ни снега, ни дождя...и наверное не знание ППД..