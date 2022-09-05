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Происшествия

Пропавшую жительницу Бессоновского района обнаружили мертвой

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Пропавшую 63-летнюю пенсионерку, проживавшую в селе Пыркино Бессоновского района, нашли погибшей.

Розыск женщины объявили в воскресенье, 4 сентября. На странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщалось, что пенсионерка в тот день ушла из дома в неизвестном направлении.

Штаб поиска, организованный волонтерами, начал работу с 16:00.

Розыск завершился в тот же вечер. В 22:05 появилась информация, что женщина найдена мертвой. Подробности не разглашаются.

В обстоятельствах смерти пенсионерки предстоит разобраться специалистам.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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