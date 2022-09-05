Пропавшую жительницу Бессоновского района обнаружили мертвой

05.09.2022 | 08:58

Пропавшую 63-летнюю пенсионерку, проживавшую в селе Пыркино Бессоновского района, нашли погибшей.

Розыск женщины объявили в воскресенье, 4 сентября. На странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщалось, что пенсионерка в тот день ушла из дома в неизвестном направлении.

Штаб поиска, организованный волонтерами, начал работу с 16:00.

Розыск завершился в тот же вечер. В 22:05 появилась информация, что женщина найдена мертвой. Подробности не разглашаются.

В обстоятельствах смерти пенсионерки предстоит разобраться специалистам.