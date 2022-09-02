Происшествия

В Пензе при пожаре в торговом центре эвакуировали 24 человека

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Поздним вечером в четверг, 1 сентября, в ТЦ «КаГау» на проспекте Строителей, 134а, случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:49.

«Сгорел кондитерский павильон на площади 20 кв. м. на первом этаже административного здания переменной этажности, обшитый сэндвич-панелями и крытый железом», - сообщили в пресс-службе управления.

На место ЧП выехали 33 пожарных на 7 спецавтомобилях.

Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе 1 ребенка. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

По факту случившегося организована проверка, во время которой установят все обстоятельства и причины случившегося.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Петух разбушевался и разогнал всех

Гость||

penzainform.ru писал(a):

случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:49.
penzainform.ru писал(a):
Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе 1 ребенка.
Что там делал ребёнок в столь поздний час?


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