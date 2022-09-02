В Пензе при пожаре в торговом центре эвакуировали 24 человека

02.09.2022 | 08:23

Поздним вечером в четверг, 1 сентября, в ТЦ «КаГау» на проспекте Строителей, 134а, случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:49.

«Сгорел кондитерский павильон на площади 20 кв. м. на первом этаже административного здания переменной этажности, обшитый сэндвич-панелями и крытый железом», - сообщили в пресс-службе управления.

На место ЧП выехали 33 пожарных на 7 спецавтомобилях.

Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе 1 ребенка. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

По факту случившегося организована проверка, во время которой установят все обстоятельства и причины случившегося.