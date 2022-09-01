Происшествия

Из-за ДТП с тремя авто оказался заблокирован въезд в Терновку

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В четверг, 1 сентября, на Бауманском путепроводе в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался серьезный затор.

Недалеко от перекрестка с улицей Токарной (в направлении аэропорта) в аварию попали три автомобиля: два грузовых и один легковой. Большегрузы после удара остались по бокам проезжей части, третью машину развернуло между ними поперек.

В результате транспортные средства заняли все полосы движения, заблокировав проезд другим водителям: въехать в Терновку оказалось невозможно.

«Ищите объезд, путь закрыт наглухо», «Свердловский мост уже встал», - рассказали автомобилисты в водительском чате.

По данным на 15:32, очередь из желающих проследовать в Терновку начиналась от ОАО «Электромеханика», что на улице Свердлова.

Информация о ДТП уточняется.

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Источник — фото из «Чата водителей Пензы», invite.viber.com
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Гость||

в ПДД присутствует пункт 2.6.1. Он обязывает участников дорожно-транспортного происшествия убирать машины с проезжей части, если они становятся помехой для передвижения других автомобилистов.

Но пензюки будут с пеной у рта ждать ГИБДД.

Гость||

За любое ДТП надо лишать права управления ТС.Популяция дорожных дураков снизится очень быстро.

Гость||

Как у них получилось так сделать?


Имя: Гость
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