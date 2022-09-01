Из-за ДТП с тремя авто оказался заблокирован въезд в Терновку

В четверг, 1 сентября, на Бауманском путепроводе в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался серьезный затор.
Недалеко от перекрестка с улицей Токарной (в направлении аэропорта) в аварию попали три автомобиля: два грузовых и один легковой. Большегрузы после удара остались по бокам проезжей части, третью машину развернуло между ними поперек.
В результате транспортные средства заняли все полосы движения, заблокировав проезд другим водителям: въехать в Терновку оказалось невозможно.
«Ищите объезд, путь закрыт наглухо», «Свердловский мост уже встал», - рассказали автомобилисты в водительском чате.
По данным на 15:32, очередь из желающих проследовать в Терновку начиналась от ОАО «Электромеханика», что на улице Свердлова.
Информация о ДТП уточняется.
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в ПДД присутствует пункт 2.6.1. Он обязывает участников дорожно-транспортного происшествия убирать машины с проезжей части, если они становятся помехой для передвижения других автомобилистов.
Но пензюки будут с пеной у рта ждать ГИБДД.