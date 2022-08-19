На дороге под Пензой водитель сбил косулю

19.08.2022 | 17:02

На дороге под Пензой, недалеко от санатория «Нива», случилось ДТП с участием копытного животного.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор автомобилиста. Они появились в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по дате, инцидент произошел в пятницу, 19 августа, в 8:31. Косуля стремительно выбежала из зеленой зоны у дороги, пересекла полосу встречного движения, а потом попала под колеса легковушки.

Удар был такой силы, что животное подкинуло в воздух. Несколько раз перевернувшись, оно упало в кювет и, вероятно, погибло.

Водитель остановился после аварии. Насколько серьезно пострадали машина и автомобилист, неизвестно. Официальной информации о происшествии пока нет.

За сбитое животное водителю предстоит заплатить. Ущерб обычно оценивается в 40 000 рублей.