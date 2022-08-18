На проспекте Строителей в Пензе сбили школьницу

18.08.2022 | 11:42

В Пензе подросток попал в больницу после наезда автомобиля. ДТП случилось в среду, 17 августа, на проспекте Строителей.

Около 20:33 напротив дома № 58 33-летний водитель ВАЗ-2190 сбил 14-летнюю девочку. Медики приняли решение госпитализировать ее.

В обстоятельствах аварии разбираются специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Вечером 28 июня под колесами автомобиля оказались две 15-летние девочки. Авария случилась на улице Ленина в Никольске.

Наезд совершил 37-летний водитель «Лады-Приоры».