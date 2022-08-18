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Происшествия

На проспекте Строителей в Пензе сбили школьницу

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В Пензе подросток попал в больницу после наезда автомобиля. ДТП случилось в среду, 17 августа, на проспекте Строителей.

Около 20:33 напротив дома № 58 33-летний водитель ВАЗ-2190 сбил 14-летнюю девочку. Медики приняли решение госпитализировать ее.

В обстоятельствах аварии разбираются специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Вечером 28 июня под колесами автомобиля оказались две 15-летние девочки. Авария случилась на улице Ленина в Никольске.

Наезд совершил 37-летний водитель «Лады-Приоры».

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Гость||

Где вой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около 20:33 напротив дома № 58 33-летний водитель ВАЗ-2190 сбил 14-летнюю девочку. Медики приняли решение госпитализировать ее.
В двором проезде или прямо на пешеходном переходе?

Гость||

Гость писал(a):

В двором проезде или прямо на пешеходном переходе?
Наверное на пешеходнике, во дворе перед домом ямы, приходится ехать крайне медленно.

Гость||

это можно прекратить лишением пожизненным прав даже если последствия не серьезны а в иных случаях большими тюремными сроками

Гость||

Ты дурачок?

Гость||

Не факт, что девочка сама не нарушила ПДД.

Имя: Гость
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