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Происшествия

В Пензенской области пропал мужчина в шортах и футболке

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В Пензенской области разыскивают пропавшего мужчину.

Во вторник, 16 августа, 38-летний Андрей Николаевич Бесшапошников ушел из дома в поселке Владимирском Лопатинского района в неизвестном направлении. Вечером информация о его розыске была опубликована на официальной странице добровольческого отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Рост мужчины 185 см, телосложение плотное, волосы русые короткие, глаза серые. Он одет в серые клетчатые шорты, синюю футболку. На голове голубая бейсболка, на ногах черные туфли.

Жителей региона, обладающих какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Нужна помощь волонтеров», - подчеркнули представители отряда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Так сегодня же ушёл. Что за переполох то? На работе может задержали

Гость||

Может с кукушкой что неправильно у него,поэтому беспокоются,может на шаг отходить нельзя. С виду вроде как мешком напуганый.

Гость||

Великолепный Гоша ..

Имя: Гость
Комментарий:

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