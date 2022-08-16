В Пензенской области пропал мужчина в шортах и футболке

16.08.2022 | 19:40

В Пензенской области разыскивают пропавшего мужчину.

Во вторник, 16 августа, 38-летний Андрей Николаевич Бесшапошников ушел из дома в поселке Владимирском Лопатинского района в неизвестном направлении. Вечером информация о его розыске была опубликована на официальной странице добровольческого отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Рост мужчины 185 см, телосложение плотное, волосы русые короткие, глаза серые. Он одет в серые клетчатые шорты, синюю футболку. На голове голубая бейсболка, на ногах черные туфли.

Жителей региона, обладающих какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Нужна помощь волонтеров», - подчеркнули представители отряда.