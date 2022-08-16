В Пензе агрессивный горожанин пытался прорваться к соседке

16.08.2022 | 11:13

В Пензе жительницу дома на улице Клары Цеткин напугал агрессивный сосед. Женщина вызвала правоохранителей.

Ранним утром в понедельник, 15 августа, пензячку встревожил шум у входной двери в квартиру. Хозяйка, которая не раз попадала в ситуацию, когда к ней ломился нетрезвый сосед, схватилась за телефон.

На место инцидента вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Женщина показала им вмятины и царапины на двери и рассказала о злоумышленнике.

Стражи правопорядка разыскали мужчину и провели с ним профилактическую беседу.

«34-летний житель города Пензы был направлены к участковому для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.