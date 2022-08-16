В Пензе агрессивный горожанин пытался прорваться к соседке

В Пензе жительницу дома на улице Клары Цеткин напугал агрессивный сосед. Женщина вызвала правоохранителей.
Ранним утром в понедельник, 15 августа, пензячку встревожил шум у входной двери в квартиру. Хозяйка, которая не раз попадала в ситуацию, когда к ней ломился нетрезвый сосед, схватилась за телефон.
На место инцидента вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Женщина показала им вмятины и царапины на двери и рассказала о злоумышленнике.
Стражи правопорядка разыскали мужчину и провели с ним профилактическую беседу.
«34-летний житель города Пензы был направлены к участковому для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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penzainform.ru писал(a):Клара Цеткин - не одобрила бы