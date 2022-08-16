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Происшествия

В Пензе агрессивный горожанин пытался прорваться к соседке

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В Пензе жительницу дома на улице Клары Цеткин напугал агрессивный сосед. Женщина вызвала правоохранителей.

Ранним утром в понедельник, 15 августа, пензячку встревожил шум у входной двери в квартиру. Хозяйка, которая не раз попадала в ситуацию, когда к ней ломился нетрезвый сосед, схватилась за телефон.

На место инцидента вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Женщина показала им вмятины и царапины на двери и рассказала о злоумышленнике.

Стражи правопорядка разыскали мужчину и провели с ним профилактическую беседу.

«34-летний житель города Пензы был направлены к участковому для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на улице Клары Цеткин
Клара Цеткин - не одобрила бы

Гость||

Мужик присунуть хотел

Гость||

Гость писал(a):

Мужик присунуть хотел
Теперь ему в отделении присунут

Гость||

Приходите ,когда убьют? Какое наказание грозит хулигану?

Гость||

На Кларе Цеткине.

Гость||

Ахахаха , это топ

Гость||

Надо не беседы проводить, а розгами по голой заднице стегать! Разболталось население, особенно мужики, стыд и совесть потеряны.

Гость||

Нормальный мужик , думаю в ментовке он выкрутится, ведь прямых улик нет, а сам он сможет своей вежливостью и кроткостью доказать что это наговоры соседки. Зато по выходу ему не нужно будет теперь ломиться и выбивать дверь, теперь можно морально давить. Нужно шепотом например говорить сквозь зубы соседке " Кожаный нож пронзит тебя за твои делишки", тетку удар хватит от испуга и вроде никто не виноват.

Гость||

Был без цветов?Простить!С цветами?Где брал?Астры?Из Ирана?Отпустить!

Гость||

Все правильно!В арбитражную яму на арену!До разбирательств!Дырявый конь ждёт,тебя с бутылкой водки свечой у фонтана!50% нам 50% арбитру!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.08.2022 13:41|

Нормальный мужик , думаю в ментовке он выкрутится, ведь прямых улик нет, а сам он сможет своей вежливостью и кроткостью доказать что это наговоры соседки. Зато по выходу ему не нужно будет теперь ломиться и выбивать дверь, теперь можно морально давить. Нужно шепотом например говорить сквозь зубы соседке " Кожаный нож пронзит тебя за твои делишки", тетку удар хватит от испуга и вроде никто не виноват.

дурачок, чок, чок, дурачок

Гость||

Гость писал(a):

Все правильно!В арбитражную яму на арену!До разбирательств!Дырявый конь ждёт,тебя с бутылкой водки свечой у фонтана!50% нам 50% арбитру!
Какая интересная чушь.

Имя: Гость
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