В ДТП в Кузнецком районе погиб водитель иномарки

08.08.2022 | 10:59

В субботу, 6 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, около 11:30 на 763-м километре трассы М5 столкнулись Renault Sandero под управлением 44-летнего мужчины и ГАЗ-3302 с 56-летним водителем за рулем.

Травмы в аварии получил водитель Renault. Он скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

15 мая на 726-м километре трассы М5 в Кузнецком районе 21-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» врезался в препятствие, после чего машина слетела с дороги в кювет, где опрокинулась и наехала на бетонный водоотвод. В аварии пострадали 4 человека, погибла 15-летняя пассажирка.