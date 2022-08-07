В Городищенском районе в ДТП с лосем пострадал водитель

07.08.2022 | 09:57

Вечером в субботу, 6 августа, в Городищенском районе водитель иномарки сбил лося. Животное погибло.

Информацию об аварии опубликовали 7 августа в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

Согласно посту, ДТП случилось около 22:00 на участке трассы М5 между поселком Чаадаевка и селом Чаадаевка.

В результате инцидента пострадал водитель. Его с травмами госпитализировали в больницу № 6 Пензы.

Официальной информации о случившемся нет.

20 июня в Пензенском районе, на дороге, ведущей из Ахун в Золотаревку, 33-летний водитель Chevrolet Cruze сбил лося. После удара автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Автомобилист от полученных повреждений скончался на месте.