В Пензенской области утонули еще два человека

01.08.2022 | 10:30

В Пензенской области произошли еще две трагедии на воде.

Об одной из них стало известно в пятницу, 29 июля. В 18:32 в полицию поступил сигнал об обнаружении в озере в районе Каланчи в Пензе трупа неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.

Информация о втором ЧП, в Городищенском районе, появилась в воскресенье, 31 июля.

В пруду, расположенном в 200 метрах от поселка Чаадаевка, нашли тело 35-летней женщины. Сообщение об этом было зафиксировано правоохранителями в 22:38.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, материалы по происшествиям переданы в областное управление Следственного комитета РФ.