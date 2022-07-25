В Пензе нашли мертвым 12-летнего гимназиста

25.07.2022 | 11:42

В воскресенье, 24 июля, в Пензе случилась трагедия - нашли повешенным 12-летнего мальчика, ученика одной из городских гимназий.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», ребенок был прописан в Заречном, но жил у бабушки в областном центре. В ее доме и случилось ЧП. Родители в это время были на даче.

В обстоятельствах смерти несовершеннолетнего разбираются следователи.

В правоохранительных органах информацию о ЧП пока не прокомментировали.