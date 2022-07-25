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Происшествия

В Пензе нашли мертвым 12-летнего гимназиста

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В воскресенье, 24 июля, в Пензе случилась трагедия - нашли повешенным 12-летнего мальчика, ученика одной из городских гимназий.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», ребенок был прописан в Заречном, но жил у бабушки в областном центре. В ее доме и случилось ЧП. Родители в это время были на даче.

В обстоятельствах смерти несовершеннолетнего разбираются следователи.

В правоохранительных органах информацию о ЧП пока не прокомментировали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

УЖОС

Гость||

гранит науки оказался не по зубам.

Гость||

затравили гимназисты

Гость||

Миленький, что ж с тобой рядом никого не оказалось((((

Гость||

По самоубийствам Россия на одном из лидирующих мест в мире.

Гость||

За последние три года в России на 13% выросло число попыток самоубийства среди несовершеннолетних

Число рецедивов выросло в два раза. Эти цифры указаны в докладе уполномоченной по правам ребенка за 2021 год

Гость||

Группа смерти ВК?

Гость||

Гость писал(а):

> Группа смерти ВК?

- Одна из версий, возможно, основная.

Гость||

Обязательно делать акцент,что ребенок учился в гимназии? Без этого уточнения никак нельзя .

Гость||

А чем вас так раздражает это уточнение?

Гость||

Номер или название у гимназии есть?

Гость||

Кто то что то сделать не по его. Соседка какая-нибудь не уступила место на лавочке.

Гость||

А есть разница между гимназистом и школьником?

Гость||

В 12 лет сам до этого не додумаешься.

Имя: Гость
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