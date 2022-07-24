В Кузнецке ребенок получил травмы из-за натянутой водителями цепи

24.07.2022 | 11:47

В Кузнецке ребенок пострадал из-за водителей, которые огородили цепочкой место для парковки своих машин на улице Белинского, 9.

О ЧП сообщил пользователь группы «Подслушано в Кузнецке», опубликовавший гневное обращение к автомобилистам.

«На каком основании на пешеходном тротуаре вы огородили территорию?! Ребенок упал с велосипеда и получил травмы. Если в ближайшее время не будет устранено, обещаю неприятный сюрприз владельцам авто, а также пишу заявление в полицию!» - говорится в посте.

На сделанных на месте снимках видно тонкую цепочку серого цвета, заметить такую издалека или в темноте трудно.

«В самом деле неправильно перекрыли тротуар, я тоже пострадала, и не надо говорить, что под ноги смотреть надо. В темное время суток, а там нет фонарей»; «Давно пора пройти по всем дворам и выписать предписание незаконно загородившим», - высказались другие пользователи.

Пострадавшая местная жительница к своему комментарию прикрепила фото с ссадинами на обеих ногах.

В Пензе после аналогичного ЧП молодой велосипедист скончался в больнице от полученных травм.