Стали известны подробности аварии со сбитым пешеходом в Пензе

15.07.2022 | 11:55

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, произошедшего в Пензе поздним вечером в четверг, 14 июля.

Сообщение, что на проспекте Победы у магазина «Океан» сбили пешехода, появилось в соцсети «ВКонтакте». На снимках запечатлен лежащий на проезжей части молодой мужчина. Рядом - две машины скорой помощи (в том числе реанимобиль).

По предварительным данным, в 22:45 напротив дома № 126 на проспекте Победы 35-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 24-летнего пешехода.

Молодого человека госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства наезда на пешехода.