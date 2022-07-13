В Пензе два ребенка пострадали от наездов велосипедистов

В Пензе правоохранители разыскивают очевидцев двух аналогичных ДТП, в которых пострадали дети. В обоих случаях вторыми участниками аварии стали велосипедисты.
Первый инцидент произошел 1 июля в 16:42 напротив дома № 2 на улице Бородина. Неустановленный водитель двухколесного транспортного средства сбил 10-летнего мальчика.
Второй несчастный случай произошел 7 июля в 20:10 у дома № 40 на улице Московской. На этот раз под колесами велосипеда оказался 9-летний мальчик.
Оба школьника получили травмы, а велосипедисты укатили.
«Свидетелей этих ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Олег! Собирай совещание, велики тоже надо ограничить!