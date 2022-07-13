Происшествия

В Пензе два ребенка пострадали от наездов велосипедистов

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В Пензе правоохранители разыскивают очевидцев двух аналогичных ДТП, в которых пострадали дети. В обоих случаях вторыми участниками аварии стали велосипедисты.

Первый инцидент произошел 1 июля в 16:42 напротив дома № 2 на улице Бородина. Неустановленный водитель двухколесного транспортного средства сбил 10-летнего мальчика.

Второй несчастный случай произошел 7 июля в 20:10 у дома № 40 на улице Московской. На этот раз под колесами велосипеда оказался 9-летний мальчик.

Оба школьника получили травмы, а велосипедисты укатили.

«Свидетелей этих ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Олег! Собирай совещание, велики тоже надо ограничить!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В обоих случаях вторыми участниками аварии стали велосипедисты.
Доставщики разные со своими коробами на спине мечутся по дорогам и тротуарам как обосравшиеся олени

Гость||

Гость писал(a):

В обоих случаях вторыми участниками аварии стали велосипедисты.

Доставщики разные со своими коробами на спине мечутся по дорогам и тротуарам как обосравшиеся олени

Не трогайте доставщиков. Они добрые лесные великаны.

Гость||

Гость писал(a):

как обосравшиеся олени
И тут зареченцы отметились

Гость||

Гость писал(a):

как обосравшиеся олени

И тут зареченцы отметились

И дурачок тут как тут со своим каментом.

Гость||

Хорошее седло на фото.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошее седло на фото.
У твоей жены хорошее седло, я проверял.

Гость||

Гость писал(a):

И дурачок тут как тут со своим каментом.
ты палишся дура

Гость||

Гость писал(a):

12:34
Напомним всем присутствующим, что с твоим седлом может ознакомиться любой завсегдатай бара "Голубая устрица", в котором ты являешься штатным дуплом ))

Гость||

А я вообще не поняла что это седло. Подумала что это каска на голову

Гость||

Гость писал(a):

Подумала что это каска на голову
Это нормально. У некоторых местных такая голова, что им эта вещь в самый раз только и подойдет.

Гость||

Гость писал(a):

А я вообще не поняла что это седло. Подумала что это каска на голову
Это просто ты дурочка.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошее седло на фото.
Угу, на советских велосипедах 60-х такие были

Гость||

Гость писал(a):

на советских велосипедах 60-х такие были
Внешне похоже, да, только это седло Brooks. После покупки

его надо мазать несколько дней специальным составом, который вместе с седлом продается. И ездить. Постепенно седло приобретает форму седалища и потом оно становится суперкомфортным для езды.

Гость||

Выделите им крайнюю правую полосу для езды и делов то. Ан нет, на Рахманинова вообще строят человейник, свисающий над дорогой. Разумеется там не возможно организовать даже нормальный тротуар. Мощно гробят город Ко.

Имя: Гость
Комментарий:

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