Происшествия

Пензенец с риском для жизни пытался влезть в окно на шестом этаже

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Во вторник, 12 июля, с шестого этажа дома № 5 на улице Генерала Глазунова в Пензе едва не упал человек. Инцидент запечатлел на камеру телефона очевидец событий.

На кадрах видно, как полуобнаженный мужчина встает на ограждение балкона и, держась за свисающий вдоль стены провод, правой ногой дотягивается до внешнего отлива соседнего окна.

Далее он выламывает москитную сетку и бросает ее вниз, а затем просовывает руку в приоткрытую раму, по-видимому пытаясь отворить окно.

Комментаторы предположили, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Другая версия - он каким-то образом оказался заперт на балконе и решил пробраться в помещение через окно.

На видео не попало завершение процесса. Но, как стало известно редакции портала «ПензаИнформ», человек достиг своей цели - остался жив и здоров и попал в квартиру.

23 мая в Пензе мужчина, рискуя жизнью и здоровьем, по скошенному козырьку над аптечным пунктом, расположенным на уровне второго этажа, перебрался к углу здания и залез на проходящую рядом по воздуху трубу, а затем тронулся в обратный путь. Прогулка закончилась плачевно: «человек-паук» сорвался, упал на землю и получил травмы.

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