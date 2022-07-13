Происшествия

Момент ДТП на трассе М5 в Пензе попал на видео

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В среду, 13 июля, в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись момента ДТП, произошедшего на трассе М5 «Урал» в Октябрьском районе Пензы.

На кадрах в левой части экрана видно, как по встречной полосе относительно видеокамеры движутся несколько транпортных средств. Неожиданно легковой автомобиль круто сворачивает вправо, слетает в кювет и переворачивается.

В Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.

«Около 11:40 на 623-м километре федеральной автодороги «Урал» 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на стойку дорожного знака с последующим опрокидыванием», - объяснили обстоятельства аварии в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На место происшествия прибыла неотложка. Медики оказали помощь 28-летней пассажирке «семерки» и отпустили ее.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Не видно ничего

Гость||

Гость писал(a):

Не видно ничего
Дурачок слепошарый ты.

Имя: Гость
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