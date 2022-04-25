В Сердобском районе огонь с горевшей травы перекинулся на жилой дом

25.04.2022 | 17:05

В понедельник, 25 апреля, в селе Пригородном Сердобского района произошел пожар. Загорелся дома на Счастливой улице.

Сообщение о ЧП поступило в 14:50. На место выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах.

В результате пламя уничтожило дом площадью 70 кв. м, а также надворные постройки (40 кв. м). Пострадали и соседи. Часть кровли и помещений внутри их дома выгорели.

В ЧП никто не пострадал.

«По предварительным данным пожар произошнл от сжигаемой во дворе дома травы. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники МЧС в очередной раз призвали пензенцев соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно бдительными.