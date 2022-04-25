В Пензенском районе водитель иномарки наехал на двух девочек

В Пензенском районе под колесами машины оказались две 16-летние школьницы. ДТП случилось на Октябрьской улице в селе Ермоловка в воскресенье, 24 апреля.
По предварительным данным, около 20:00 напротив дома № 8 29-летний водитель Ford Focus сбил двух девочек.
Подростки получили травмы и были госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В Пензе 24 апреля под колеса иномарки тоже попал несовершеннолетний. Наезд случился напротив дома № 44 на улице Урицкого.
Около 15:05 35-летний мужчина, управлявший Hyundai Sonata, сбил мальчика 2006 года рождения. Медики приняли решение госпитализировать школьника.
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