В Пензенском районе водитель иномарки наехал на двух девочек

25.04.2022 | 13:53

В Пензенском районе под колесами машины оказались две 16-летние школьницы. ДТП случилось на Октябрьской улице в селе Ермоловка в воскресенье, 24 апреля.

По предварительным данным, около 20:00 напротив дома № 8 29-летний водитель Ford Focus сбил двух девочек.

Подростки получили травмы и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе 24 апреля под колеса иномарки тоже попал несовершеннолетний. Наезд случился напротив дома № 44 на улице Урицкого.

Около 15:05 35-летний мужчина, управлявший Hyundai Sonata, сбил мальчика 2006 года рождения. Медики приняли решение госпитализировать школьника.