Пензенские спасатели пришли на помощь грузному рыбаку

25.04.2022 | 15:19

Ранним утром в понедельник, 25 апреля, пензенскому рыбаку потребовалась помощь спасателей.

В 7:10 к ним обратилась жительница областного центра, рассказавшая, что ее родственник (мужчина весом более 100 кг) сломал ногу, когда ловил рыбу в Суре, в районе 637-го километра трассы М5.

При этом из-за сложного рельефа местности медики не могли проехать к пострадавшему.

«Уточнив место нахождения рыбака, спасатели оперативно выехали на помощь. Прибыв, они транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

6 апреля на Сурском водохранилище специалисты спасли сразу полсотни рыбаков. Утром они спокойно вышли на лед, а вот вернуться обратно самостоятельно уже не смогли: в течение дня лед отошел от берега на 5-7 метров.