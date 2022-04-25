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Происшествия

Пензенские спасатели пришли на помощь грузному рыбаку

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Ранним утром в понедельник, 25 апреля, пензенскому рыбаку потребовалась помощь спасателей.

В 7:10 к ним обратилась жительница областного центра, рассказавшая, что ее родственник (мужчина весом более 100 кг) сломал ногу, когда ловил рыбу в Суре, в районе 637-го километра трассы М5.

При этом из-за сложного рельефа местности медики не могли проехать к пострадавшему.

«Уточнив место нахождения рыбака, спасатели оперативно выехали на помощь. Прибыв, они транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

6 апреля на Сурском водохранилище специалисты спасли сразу полсотни рыбаков. Утром они спокойно вышли на лед, а вот вернуться обратно самостоятельно уже не смогли: в течение дня лед отошел от берега на 5-7 метров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

я бы лучше сдох чем кото из них вызвал

Гость||

Грустным рыбакам надо помогать

Гость||

Гость писал(a):

Грустным рыбакам надо помогать
Не грустным, а гнусным.

Гость||

Жрать надо меньше, а он хотел нажраться рыбёхи халявной, тушканчик!

Гость||

Он по-пьяни навернулся, а врачи таскать его должны, кабана колдырного!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 7:10 к ним обратилась жительница областного центра, рассказавшая, ....

При этом из-за сложного рельефа местности медики не могли проехать к пострадавшему.

А почему же медики сами не вызвали спасателей?

Гость||

-Бать, тебе нормально?

-Нармааальна!

Имя: Гость
Комментарий:

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