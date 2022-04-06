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Происшествия

На Сурском водохранилище льдина унесла полсотни рыбаков

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В среду, 6 апреля, 53 рыбакам на Сурском водохранилище потребовалась помощь спасателей.

«Утром они спокойно вышли на лед, а вот вернуться обратно самостоятельно уже не смогли. В течение дня лед отошел от берега на 5-7 метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 16:20 любители рыбной ловли подали сигнал о ЧП.

«На спасение рыбаков было привлечено судно на воздушной подушке, два спасателя и два инспектора ГИМС. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе управления.

Специалисты в очередной раз обратились ко всем жителям области с просьбой не выходить на лед: с потеплением он становится все более серым, рыхлым и тонким.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Мозги свои дома оставили придурки

Гость||

Каждый год у нас одних и тех же рыбаков уносит на одной и той же льдине

Гость||

На таких рыбаков нужно составлять протоколы и штраф тысяч по 5.

Гость||

Из за пары вонючих рыбин столько денег потрачено на их спасение

Гость||

Сидели ли бы дома, лучше, и писали комментарии...

Гость||

спасать нужно за их счет иначе лезут куда не попадя

Гость||

Штрафовать их а не спасать нужно.безбашенных

Гость||

Это украинские националисты подстроили диверсию.

Гость||

Ну-ка,ну-ка.это ж надо,это ж ,ну дают...

Гость||

Рыбаков-дураков

Гость||

Скажите, а завтра это такси тоже будет?

Гость||

Надо протоколы на них составлять и штрафовать на 10-15 тыс. Тогда и не будут по 60 человек спасать. Развлекаются за счёт бюджета! И нет наказания этим глупым людям

Гость||

а куда деваться жрать хочется

Гость||

А что они там жрут? Мотыль?

Гость||

При спасении нужно им штраф выписывать за экстремизм мчс

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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