На Сурском водохранилище льдина унесла полсотни рыбаков

06.04.2022 | 17:15

В среду, 6 апреля, 53 рыбакам на Сурском водохранилище потребовалась помощь спасателей.

«Утром они спокойно вышли на лед, а вот вернуться обратно самостоятельно уже не смогли. В течение дня лед отошел от берега на 5-7 метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 16:20 любители рыбной ловли подали сигнал о ЧП.

«На спасение рыбаков было привлечено судно на воздушной подушке, два спасателя и два инспектора ГИМС. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе управления.

Специалисты в очередной раз обратились ко всем жителям области с просьбой не выходить на лед: с потеплением он становится все более серым, рыхлым и тонким.