Пьяный пензенец сломал жене ребро из-за замечания о деньгах

Пензенским правоохранителям пришлось вмешаться в семейный конфликт, в котором пострадала женщина.
Инцидент произошел в четверг, 21 апреля. Патрульный экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что в доме на улице Проломной (микрорайон Райки) разгорелась семейная ссора с рукоприкладством.
Росгвардейцы немедленно прибыли по адресу. Хозяйка, открывшая дверь, рассказала, что пьяный муж отреагировал на замечание о потраченных семейных деньгах тем, что несколько раз ударил ее в грудь.
44-летний мужчина, поднявший руку на супругу, находился в квартире. Стражи порядка задержали его и передали сотрудникам полиции.
К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Росгвардейцы помогли транспортировать пострадавшую хозяйку дома в машину.
«После внешнего осмотра медики предварительно диагностировали у пациентки перелом ребра и ушиб грудной клетки», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.
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Ништяк