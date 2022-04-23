Пьяный пензенец сломал жене ребро из-за замечания о деньгах

23.04.2022 | 15:01

Пензенским правоохранителям пришлось вмешаться в семейный конфликт, в котором пострадала женщина.

Инцидент произошел в четверг, 21 апреля. Патрульный экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что в доме на улице Проломной (микрорайон Райки) разгорелась семейная ссора с рукоприкладством.

Росгвардейцы немедленно прибыли по адресу. Хозяйка, открывшая дверь, рассказала, что пьяный муж отреагировал на замечание о потраченных семейных деньгах тем, что несколько раз ударил ее в грудь.

44-летний мужчина, поднявший руку на супругу, находился в квартире. Стражи порядка задержали его и передали сотрудникам полиции.

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Росгвардейцы помогли транспортировать пострадавшую хозяйку дома в машину.

«После внешнего осмотра медики предварительно диагностировали у пациентки перелом ребра и ушиб грудной клетки», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.