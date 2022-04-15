В Заречном при возгорании «Нивы» люди не пострадали

15.04.2022 | 15:20

Стали известны подробности возгорания автомобиля, которое произошло в Заречном в пятницу, 15 апреля.

Сообщение о пожаре во дворе дома № 33 на улице Конституции поступило на пульт дежурного в 11:51. К месту вызова выехало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Прибыв по адресу, они обнаружили горящую открытым огнем машину «Нива» (ВАЗ-212140).

«В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание на площади 3 кв. м. Спасение и эвакуация не организовывались, погибших и травмированных нет», - сообщила порталу PenzaInform.ru начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова.

Размер ущерба и предполагаемая причина пожара устанавливаются.