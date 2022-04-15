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Происшествия

В Заречном при возгорании «Нивы» люди не пострадали

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Стали известны подробности возгорания автомобиля, которое произошло в Заречном в пятницу, 15 апреля.

Сообщение о пожаре во дворе дома № 33 на улице Конституции поступило на пульт дежурного в 11:51. К месту вызова выехало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Прибыв по адресу, они обнаружили горящую открытым огнем машину «Нива» (ВАЗ-212140).

«В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание на площади 3 кв. м. Спасение и эвакуация не организовывались, погибших и травмированных нет», - сообщила порталу PenzaInform.ru начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова.

Размер ущерба и предполагаемая причина пожара устанавливаются.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Кристины Найденовой
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Гость||

Т.е этому дурачку за парковку даже рожу не разбили?

Гость||

Петух пощадил

Гость||

Больше не будет так парковать машину...

Гость||

Поддерживаю тех кто про парковку написал, почему этот гражданин в подъезд не заехал не понятно. И это не единичный случай таких быдлопарковщиков много.

Гость||

Люди там от власти города страдает у которых не людей денег нет,на зарплаты и премии себе есть!А тротуары привести в порядок нет,стадион и пруды отремонтировать тоже нет!И всегда причина есть не помогать!

Имя: Гость
Комментарий:

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