Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|14:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На улице Конституции в Заречном пламя охватило «Ниву»

Печать
Telegram

В пятницу, 15 апреля, в Заречном случилось ЧП - загорелся автомобиль «Нива».

Видео появилось в телеграм-канале «Заречный в теме». На кадрах запечатлены языки пламени, охватившие машину, и черные клубы дыма.

Инспектор центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова сообщила, что возгорание произошло у дома № 33 на улице Конституции.

«Оперативно-следственные действия проводятся СОГ МО МВД России по ЗАТО г. Заречный и дознавателем ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России», - добавила она.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/zar_info58
0
0
0
 
Гость||

Не понравилось как припарковался?

Гость||

А не там ли днями уже горел какой-то тарантас?

Гость||

Наверное по 2му номеру горело - 6 машин приехали тушить и 22 человека лс...пенза 19

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте