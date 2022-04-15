На улице Конституции в Заречном пламя охватило «Ниву»

15.04.2022 | 12:42

В пятницу, 15 апреля, в Заречном случилось ЧП - загорелся автомобиль «Нива».

Видео появилось в телеграм-канале «Заречный в теме». На кадрах запечатлены языки пламени, охватившие машину, и черные клубы дыма.

Инспектор центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова сообщила, что возгорание произошло у дома № 33 на улице Конституции.

«Оперативно-следственные действия проводятся СОГ МО МВД России по ЗАТО г. Заречный и дознавателем ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России», - добавила она.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.