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Происшествия

В Пензе одна легковая машина «заскочила» на другую

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В четверг, 14 апреля, на одной из центральных улиц Пензы произошло нестандартное ДТП. Фото и видео с места события появилось в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлены две легковые машины. У одной из них сильно разбит капот. Вторая имеет символику компании «ВкусВилл» - она «заскочила» на багажник первой, у нее повреждена передняя часть справа.

Рядом с покореженными машинами стоят пять человек, по-видимому они находились в попавших в аварию машинах.

«ДТП. Ул. Пушкина. Время 11:05», - обозначил автор время и место события.

На записи видно, что машины снесли металлическое ограждение проезжей части. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в аварии не пострадали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вторая имеет символику компании «ВкусВилл» - она «заскочила» на багажник первой
Логично.

Гость||

Трах _тибидох

Гость||

Спарились,вясна.

Гость||

г.Глупов в своём репертуаре.

Имя: Гость
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