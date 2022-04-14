В Пензе одна легковая машина «заскочила» на другую

14.04.2022 | 11:39

В четверг, 14 апреля, на одной из центральных улиц Пензы произошло нестандартное ДТП. Фото и видео с места события появилось в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлены две легковые машины. У одной из них сильно разбит капот. Вторая имеет символику компании «ВкусВилл» - она «заскочила» на багажник первой, у нее повреждена передняя часть справа.

Рядом с покореженными машинами стоят пять человек, по-видимому они находились в попавших в аварию машинах.

«ДТП. Ул. Пушкина. Время 11:05», - обозначил автор время и место события.

На записи видно, что машины снесли металлическое ограждение проезжей части. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в аварии не пострадали.