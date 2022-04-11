В пензенской Маньчжурии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

11.04.2022 | 14:49

В понедельник, 11 апреля, на Луговой улице в Пензе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Видео с места аварии поделился пользователь в чате водителей мессенджера Viber. В объектив камеры попала иномарка с разбитой передней частью. Автомобиль другого участника ДТП перевернут.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, напротив дома № 11 на Луговой улице столкнулись Hyundai Santa Fe, которым управлял 50-летний мужчина, и «Лада-Калина» с 39-летним водителем.

Оба автомобилиста пострадали. Медики оказали им помощь на месте, затем отпустили.

«Очень опасный перекресток. Носятся там как угорелые. Там даже пару лет назад частенько ДПС стояла днем и вечером», - прокомментировал участник чата.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.