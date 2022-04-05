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Происшествия

В Пензенской области назвали число умерших от алкоголя

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В Пензенской области от отравления алкоголем за год умерли 258 человек. Статистику по итогам 2021-го опубликовало местное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе было зарегистрировано 577 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией - на 5,1% (10 случаев) меньше, чем в 2020-м. При этом число смертей, напротив, выросло на 4% (также на 10).

«Отравился алкоголем 491 мужчина (85%), из них умерло 223 (86,43%), 86 женщин (15,0%), из них умерших - 35 (13,6%)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Более чем в полтора раза (на 62,5%) выросло число пострадавших детей в возрасте до 14 лет - зарегистрировано 13 фактов (в 2020-м их было 8). От отравления метанолом умерла 10-летняя девочка.

Количество пострадавших среди подростков 15-17 лет уменьшилось на 29,4%. Выявлено 12 случаев (было 17). Никто не погиб.

При этом за год сотрудники РПН исследовали 156 проб алкогольной продукции. Небезопасных жидкостей они не выявили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

я алкаголик но пока жив

Гость||

После того как спиртное стало стоить неподъёмные деньги для абсолютного большинства населения страны. После того как "активисты" запрещали и повышали кратно, в несколько раз цены на спиртосодержащую продукцию. Скорее всего это ещё заниженные цифры смертности и пострадавших.

Специалисты годами предупреждали: цена спиртного должна позволять малоимущим покупать спиртное. Иначе люди будут брать палёнку-травиться-умирать.

Ещё. Во времена свободной, недорогой продажи фанфуриков в аптеках, отравлений и смертность от алкоголя падала.

что говорит о неверной позиции отвечающих органов государства, в этом сегменте.

Как утверждает специалист. Минималка на поллитра в России, должна быть - не более 100ре

Гость||

Мало!

Гость||

Пейте люди самогон (свой) - будете здоровы!

Гость||

Меньше алкашей и нариков это здоровая атмосфера человеческих отношений.

Гость||

Они маски не носили, вот и итог.

Имя: Гость
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