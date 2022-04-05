В Пензенской области назвали число умерших от алкоголя

05.04.2022 | 10:54

В Пензенской области от отравления алкоголем за год умерли 258 человек. Статистику по итогам 2021-го опубликовало местное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе было зарегистрировано 577 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией - на 5,1% (10 случаев) меньше, чем в 2020-м. При этом число смертей, напротив, выросло на 4% (также на 10).

«Отравился алкоголем 491 мужчина (85%), из них умерло 223 (86,43%), 86 женщин (15,0%), из них умерших - 35 (13,6%)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Более чем в полтора раза (на 62,5%) выросло число пострадавших детей в возрасте до 14 лет - зарегистрировано 13 фактов (в 2020-м их было 8). От отравления метанолом умерла 10-летняя девочка.

Количество пострадавших среди подростков 15-17 лет уменьшилось на 29,4%. Выявлено 12 случаев (было 17). Никто не погиб.

При этом за год сотрудники РПН исследовали 156 проб алкогольной продукции. Небезопасных жидкостей они не выявили.