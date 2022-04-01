В Кузнецке ребенка госпитализировали после ДТП на улице Белинского

01.04.2022 | 13:58

Вечером в четверг, 31 марта, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 19:00 напротив 2-го корпуса дома № 7 на улице Белинского 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил 12-летнего мальчика.

Юный пешеход получил травмы. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации ребенка.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

Аналогичное ДТП случилось в Иссинском районе 16 марта: 35-летний водитель УАЗа сбил мальчика 2013 года рождения. Школьника также отправили в больницу.

14 марта в Пензе на пешеходном переходе у школы № 20 в Терновке под колесами Mazda оказался 10-летний ребенок. Медики оказали ему помощь и отпустили.