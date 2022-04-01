В Кузнецке ребенка госпитализировали после ДТП на улице Белинского

Вечером в четверг, 31 марта, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
По предварительным данным, в 19:00 напротив 2-го корпуса дома № 7 на улице Белинского 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил 12-летнего мальчика.
Юный пешеход получил травмы. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации ребенка.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.
Аналогичное ДТП случилось в Иссинском районе 16 марта: 35-летний водитель УАЗа сбил мальчика 2013 года рождения. Школьника также отправили в больницу.
14 марта в Пензе на пешеходном переходе у школы № 20 в Терновке под колесами Mazda оказался 10-летний ребенок. Медики оказали ему помощь и отпустили.
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