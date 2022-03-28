Жительницу Заречного эвакуировали из-за пожара у соседей

28.03.2022 | 10:00

Жительницу Заречного эвакуировали из дома из-за пожара в соседней квартире. Инцидент произошел в пятницу, 25 марта, в доме № 21 на улице Зеленой.

В ликвидации последствий возгорания принимали участие 12 пожарных на 4 спецавтомобилях.

«Огнеборцы обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым. Дверь в квартиру была заперта. Пожарные проникли в квартиру через балкон по установленной трехколенной лестнице. В это же время звено газодымозащитной службы вскрыло входную дверь бензорезом», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Было установлено, что возгорание началось в нише на площади 6 кв. м. Огонь потушили.

Также специалистам пришлось эвакуировать жительницу одной из квартир на верхнем этаже. Ее вывели из подъезда с помощью спасательного устройства.