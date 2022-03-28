В Кузнецке в столкновении легковушек пострадал ребенок

28.03.2022 | 11:58

В воскресенье, 27 марта, в Кузнецке в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около 14:35 на Хвалынской улице рядом с домом № 94а.

Там столкнулись Renault Dokker под управлением 37-летнего мужчины и Chevrolet Lanos с 39-летним водителем.

В результате происшествия 12-летний пассажир Chevrolet получил травмы, медики госпитализировали его, водитель этого же автомобиля был осмотрен и отпущен, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

24 марта в Пензе на улице Карпинского столкнулись три транспортных средства: Hyundai Tucson, Renault Logan и автобус ПАЗ. В аварии пострадали водители двух легковушек.