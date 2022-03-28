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Происшествия

В Кузнецке в столкновении легковушек пострадал ребенок

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В воскресенье, 27 марта, в Кузнецке в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около 14:35 на Хвалынской улице рядом с домом № 94а.

Там столкнулись Renault Dokker под управлением 37-летнего мужчины и Chevrolet Lanos с 39-летним водителем.

В результате происшествия 12-летний пассажир Chevrolet получил травмы, медики госпитализировали его, водитель этого же автомобиля был осмотрен и отпущен, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

24 марта в Пензе на улице Карпинского столкнулись три транспортных средства: Hyundai Tucson, Renault Logan и автобус ПАЗ. В аварии пострадали водители двух легковушек.

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Гость||

Ну вот,бьются уже не тазобраки,себя бы пожалели,запчасти на иномарки ,теперь кусаються,да и невозможно достать

Гость||

А кто будет вместо золотойгоры?

Гость||

за чем дороги отремонтировали теперь все гоняют надо их еще и безопасными делать а не просто асфальт перекладывать

Имя: Гость
Комментарий:

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