На ул. Чаадаева легковушку смяло в ДТП с автобусом

17.01.2022 | 08:43

Утром в понедельник, 17 января, на улице Чаадаева произошла серьезная авария, парализовавшая движение транспорта между Пензой и Заречным. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Кордон Сурка, автобус и легковушка в лоб, пробка в обе стороны», - сообщила одна из автомобилисток в водительском чате в Viber.

Она поделилась видеозаписью, на которой запечатлен уткнувшийся в кювет автобус и легковой автомобиль, после столкновения лишившийся правого крыла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, движение из Заречного в Пензу затруднено на участке более чем в 2,5 км.

Пострадали ли в результате аварии люди и насколько серьезно, неизвестно. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.