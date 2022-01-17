На ул. Чаадаева легковушку смяло в ДТП с автобусом

Утром в понедельник, 17 января, на улице Чаадаева произошла серьезная авария, парализовавшая движение транспорта между Пензой и Заречным. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.
«Кордон Сурка, автобус и легковушка в лоб, пробка в обе стороны», - сообщила одна из автомобилисток в водительском чате в Viber.
Она поделилась видеозаписью, на которой запечатлен уткнувшийся в кювет автобус и легковой автомобиль, после столкновения лишившийся правого крыла.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, движение из Заречного в Пензу затруднено на участке более чем в 2,5 км.
Пострадали ли в результате аварии люди и насколько серьезно, неизвестно. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.
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