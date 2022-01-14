Происшествия

В Пензе ищут водителя, который оборвал пистолет на АЗС

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В Пензе разыскивают неизвестного автомобилиста, оборвавшего пистолет на автозаправочной станции, и очевидцев этой аварии. Инцидент произошел утром 31 декабря на въезде с трассы М5.

«В 8:00 напротив дома № 45 по ул. 65-летия Победы произошло ДТП, при котором неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил обрыв пистолета на АЗС «Роснефть», после чего скрылся», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Кроме того, сотрудники ведомства устанавливают виновников еще двух ДТП. Одно случилось 27 декабря в 1:00 на Окружной, 4 (пострадал автомобиль «Лада-Веста»), второе - 8 января в 12:00 на Ворошилова, 24 (вторым участником столкновения стала «Лада-Ларгус»).

Граждан, которые стали свидетелями этих инцидентов, просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-90-24 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе).

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Гость||

Надеюсь не найдут.

Гость||

Подскажите, это петух бушует?

Гость||

Вот она удивится когда пистолет найдёт в горловине!

Гость||

Я один раз, еще в 90х, тоже оторвал. Крч, шланг был длинный, и петлей накинулся на фаркоп. Пистолет-то я назад воткнул, а петля осталась на фаркопе. Но я сразу заметил и остановился, и надел его на пистолет

Гость||

Гость писал(a):

и надел его на пистолет

Гость||

Надо писать одел

Гость||

Правильно именно "надел".

Гость||

натянул правильно

Имя: Гость
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