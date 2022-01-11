Происшествия

В аварии на улице Коммунистической пострадала прохожая

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В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, произошедшего во вторник, 11 января, на улице Коммунистической в Пензе.

По сообщениям очевидцев, Renault врезался в павильон на остановке «Улица Пионерская». Информация о том, что пострадавших нет, оказалась недостоверной.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, около 9:35 у дома № 15а на Коммунистической столкнулись автомобили Renault под управлением 35-летней женщины и Kia, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.

«После столкновения Renault наехал на остановочный павильон, а затем на пешехода. Женщина 1965 года была госпитализирована», - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Святой Архимандрит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После столкновения Renault наехал на остановочный павильон, а затем на пешехода.
Судя по фото авто уже не мог продолжить движения, как после наезда на павильон он смог на пешехода наехать? Фокусник за рулем не иначе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

35-летней женщины и Kia, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.

«После столкновения Renault наехал на остановочный павильон, а затем на пешехода. Женщина 1965 года была госпитализирована»,

Не замешана ли тут ревность и разборки на почве?

Гость||

Мощи надо есть с утра, а не в обед

Гость||

Гость писал(a):

как после наезда на павильон он смог на пешехода наехать?
Вы видимо глуповаты, мой друг. Пострадавшая, очевидно, в павильоне и находилась сразу за стеночкой.

Гость||

Гость писал(a):

Мощи надо есть с утра, а не в обед
с утра она может когорчиком причастилась к несвятому духу

Гость||

Там нет дома 15а

Гость||

Это коммунистическая 35

Имя: Гость
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