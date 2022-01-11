В аварии на улице Коммунистической пострадала прохожая

11.01.2022 | 12:04

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, произошедшего во вторник, 11 января, на улице Коммунистической в Пензе.

По сообщениям очевидцев, Renault врезался в павильон на остановке «Улица Пионерская». Информация о том, что пострадавших нет, оказалась недостоверной.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, около 9:35 у дома № 15а на Коммунистической столкнулись автомобили Renault под управлением 35-летней женщины и Kia, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.

«После столкновения Renault наехал на остановочный павильон, а затем на пешехода. Женщина 1965 года была госпитализирована», - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.